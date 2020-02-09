وزير أسبق: تحالف السادات والإخوان كان كارثة

09 فبراير 2020 - 11:23 ص

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن تحالف الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الإخوان في سبعينيات القرن الماضي كانت كارثة على مصر، معقبًا: "بلادنا دخلت عصر من التخلف الديني الذي ظهر حتى في الملابس".

وأضاف عصفور" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس نادي بتجديد الخطاب الديني".

وتابع: "الرئيس السيسي يعلم أن جزءًا من تخلف الدولة المصرية يرجع إلى تخلف الخطاب الديني، على حد تعبيره.

وأكمل وزير الثقافة الأسبق، حديثه قائلاً: "أنا غير راضٍ عن أداء مؤسسة الأزهر في تطوير الخطاب الديني".