  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائب برلماني : لم يقدم لنا خدمات

حاخام إسرائيلي

شوهد مع امرأة عارية.. القبض على حاخام إسرائيلى

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد

"فيفا" يتوعد "كاف" بسبب مخالفات مالية كبيرة

فيفي عبده

"ملاية لف وملابس جريئة".. فيفى عبده تشعل مواقع التواصل

المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"

المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"

عمرو أديب

وصلة رقص لعمرو أديب على الهواء

فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات

بدأت بفكرة على فيس بوك.. فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات بالصعيد

محمد رمضان

الطيار الموقوف عن العمل: "محمد رمضان خرب بيتي"

محمد صلاح وابنته

بعد كيان محمد صلاح.. أسماء أبناء المشاهير تحير متابعيهم

شادية ثابت

تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.. والوزارة تعلق

#

وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم ضد الدين

#

البرازيل تعفي مواطني الهند والصين من تأشيرة الدخول

#

"عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة

رد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود مقترح داخل وزارة الأوقاف بتكليف الأئمة، بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، مع الإعلامية، إيمان الحصري: "فكرة غير قابلة للتنفيذ لأنها تمنع التفاعل بين الإمام والمصلين ولن يتحقق التفاعل بوجودها، ولا يوجد أي توجيه أو مقترح بإلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة، وهذا الخبر غير صحيح".

 وتابع: "وزارة الأوقاف تعلن كامل ثقتها في جميع الأئمة والتزامهم على المستوى الدعوي والوطني، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أصدر تصريحًا يحذر فيه من نشر أي أخبار أو تصريحات على خلاف التي تصدر من وزارة الأوقاف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"
» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم