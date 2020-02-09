  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

ترامب ونتنياهو

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: " هيموت في السجن"

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: "هيموت في السجن"

الرئيس السيسي

السيسي: كنت أحمل على عاتقي هموم القارة

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائبا برلمانيا: لم يقدم لنا خدمات

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

الرياضة

الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

#

قرار جديد داخل الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك

#

«كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

#

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان

استقر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك، باستاد الإسماعيلية في المباراة المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن يدخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل هجومي في ظل السعي إلى الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح بالمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وباهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير
» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم
» السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لنظيره الأفريقي
» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم