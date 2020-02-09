  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

ترامب ونتنياهو

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: " هيموت في السجن"

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: "هيموت في السجن"

الرئيس السيسي

السيسي: كنت أحمل على عاتقي هموم القارة

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائبا برلمانيا: لم يقدم لنا خدمات

عودة ساسى ومصطفى محمد..

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تشكيل الإسماعيلى فى مواجهة «تماسيح النيل»

#

«محتال» يورط الزمالك في أزمة مع جامعة القاهرة

#

مرتضى يهاجم نجم الزمالك: ملكش فلوس عندي

#

تغييرات بالجملة فى تشكيل "الفراعنة" أمام ليبيريا

الزمالك

تشكيل

الدورى المصرى

الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي على ملعب استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيعود لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي بعد استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، على أن يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك بعد عودته من الإيقاف.

وعلى الصعيد الدفاعي، سيلعب الناشئ أحمد عيد كظهير أيمن بدلاً من حازم إمام، وعبد الله جمعة بدلا من محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى، حيث تم استبعاد الظهيرين من مواجهة الدراويش، كما سيعوض محمد عبد الغني غياب قلب الدفاع محمود حمدي "الونش" للإيقاف.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير
» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم
» السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لنظيره الأفريقي
» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم