  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

ترامب ونتنياهو

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: " هيموت في السجن"

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: "هيموت في السجن"

الرئيس السيسي

السيسي: كنت أحمل على عاتقي هموم القارة

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائبا برلمانيا: لم يقدم لنا خدمات

بعد انتهاء رئاسته للاتحاد الأفريقي..

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجآت في أسماء الراحلين عن الأهلي

#

الأهلي يطلب انضمام حسام حسن له .. والعميد: موافق

#

"عكاشة": الإعلام المصري والعربي يمر بواحدة من أكبر أزماته

#

فنان شهير: كنت بحب ميرفت أمين من طرف واحد

هجوم

الدوري

مباراة

الزمالك

تشكيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير وإجلال للشعوب الأفريقية قائلاً: "لقد شرفت مصر بمسئولية قيادة الاتحاد الأفريقي على مدى عام مضى، تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، اليوم الأحد: أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وحرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسئوليتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانه في المحافل الإقليمية والدولية والقارية".

 وتابع: "نحن لمسنا عن قرب حجم التحديات التي تواجه القارة، وفي المقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتنمية والاستقرار، تلك المسئولية التي نتحملها كقادة، الأمانة التي يجب أن نؤديها بإخلاص لشعوبنا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير
» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم
» السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لنظيره الأفريقي
» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم