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غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد

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حمار القطار
حمار القطار
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متابعات- أمينة عبد العال

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فرضت هيئة السكة الحديد غرامة على مواطن من قنا لاصطحابه "حمار" داخل قطار ركاب رقم 748 من محطة نجع والمتجه إلى الأقصر، وجاءت الغرامة 400 جنيه للحمار و100 لصاحبه".

واعترض ركاب القطار على تواجد الحمار داخل القطار واشتبك البعض منهم معه، كما قام البعض الآخر بتصوير "الحمار" من داخل القطار ونشرع علي مواقع التواصل، حسبما نشرت "صدى البلد".

وهدد "سعيد" صاحب" الحمار" بالانتحار برمي نفسه أثناء سير القطار لإصرار الكمساري علي إنزاله هو والحمار.

وعند وصول القطار إلي محطة الأقصر تم إبلاغ شرطة السكة الحديد التي حررت مخالفة للمواطن بقيمة 500 جنيه، لمخالفته إجراءات استقلال قطارات السكة الحديد وتم إخلاء سبيله بعد دفع الغرامة.

جدير بالذكر أن "سعيد" المقيم بقرية المريس التابعة لمحافظة الأقصر غافل مسئولي المحطة وصعد بالحمار الذي اشتراه من سوق "أبنود"  إلى القطار عائدا إلى بلده.

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