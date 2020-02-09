رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

09 فبراير 2020 - 01:08 م

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية عن لاعب الأهلي رمضان صبحي، كاشفًا عن أن بداية مشاركته ستكون مباراة صن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأضاف شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، أن الأهلي يحرص على عدم التعجل في الدفع به لحين التأكد من تمام جاهزيته للمشاركة حتى لا تتجدد الإصابة.

وتابع أن رمضان صبحي لن يشارك في مباريات الأهلي أمام المصري وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.

كما زف شوبير بشرى سارة لـ الجماهير الأحمر، حيث أكد أن الأهلي خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الحصول على الموافقة على خوض مباراة الفريق أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

وأضاف أن الاتحاد أرسل الخطاب لـ الاتحاد الأفريقي "كاف" مشددًا أن الأمور تشير لقرب الموافقة على طلب الأهلي.

وتابع أن الأهلي بحاجة لدعم جماهيري كبير في تلك المباراة المهمة.