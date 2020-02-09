» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم

09 فبراير 2020 - 01:38 م

أثارت جويل مردينيان خبيرة التجميل اللبنانية حالة من الجدل علي موقع "إنستجرام" بعد مشاركتها مقطع فيديو صادم لها وهي تقوم بحلاقة أحد جوانب شعرها تماما بماكينة حلاقة رجالي.

وشهدت صفحتها حالة من الجدل الشديد والانتقادات والاتهامات باختلاق موضة لا تليق بالمجتمعات العربية والتشبه بالرجال باستخدامها أدوات الحلاقة الرجالي وتقليدها الأعمى للغرب، حسبما نشر موقع "صدي".



وقال أحد المتابعين: "ليش يعني أنتي متضايقة من شىء"، وقالت أخري: "شو عم يصير معك".

جدير بالذكر أن خبيرة التجميل الشهيرة اعتادت تغيير مظهرها باستمرار وأحيانا يلاقي "النيوك لوك" لها انتقادات كثيرة.