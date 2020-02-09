السيسي: كنت أحمل على عاتقي هموم القارة

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السيسي

الاتحاد الافريقى

القمة الأفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه الدائم على المشاركة في جميع المحافل الدولية التي اختصت بأفريقيا، بدءًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورًا بقمتي مجموعة السبعة، ومجموعة العشرين، معلقًا: "كنت حاملاً على عاتقي شواغل وهموم القارة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا، اليوم الأحد، أنه كان متحدثا بلسان القارة خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي عن أهمية وضع أفريقيا على الخريطة الاستثمارية الدولية، واستفادة شعوبها من ثرواتهم.

 وتابع: "الجهود التي تمت خلال تلك الفترة ما كانت تفضي للنجاح بدون وجود التفاعل المثمر، والتعاون البناء، متوجها بالتحية إلى دول الاتحاد كافة".

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