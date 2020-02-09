  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القدس

"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

ترامب ونتنياهو

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: " هيموت في السجن"

ظهور نبوءة مفاجئة لوالدة البشير: "هيموت في السجن"

الرئيس السيسي

السيسي: كنت أحمل على عاتقي هموم القارة

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائبا برلمانيا: لم يقدم لنا خدمات

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

الحياة السياسية

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة

#

احذر.. تناول الأرز البارد قد يؤدى للتسمم في هذه الحالة

#

رئيس إسرائيل يوجه رسالة لزعيم عربي..هذه فحواها

#

"الصبغة" تؤثر علي صحة شعرك في هذه الحالة

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

صفقة القرن

رئيس الوزراء الاسرائيلي

خطة السلام

أعلن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن تل أبيب تخاطر بخسارتها لدعم الولايات المتحدة بسبب اتخاذها خطوة أحادية لضم أراضي بالضفة الغربية، حسبما نشرت "رويترز".

وأضاف فريدمان في تدوينته التي نشرتها "صدى البلد" أن رؤية الرئيس الأمريكي هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بينه وبيم رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسئولين في البلدين، لافتًا إلى أنه على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء من قبل جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة  والاعتراف الأمريكي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل بدأت برسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقًا لخطة السلام والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"  التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير
» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم
» السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لنظيره الأفريقي
» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم