» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير

09 فبراير 2020 - 02:19 م

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المستضيفة لجوائز الأوسكار، مفاجآت عن سعر تمثال الأوسكار الشهير، الذي يصنع من الذهب الخالص، موضحة أن دولارًا واحدًا هو قيمة التمثال عند استرجاعه أو بيعه.

وقد قواعد صارمة فيما يتعلق بالتماثيل الذهبية، إذ تنص لوائحها الرسمية على أنه لا يمكن للفائزين بيع جوائز الأوسكار الخاصة بهم، دون أن يعرضوها أولا للبيع مرة أخرى للأكاديمية مقابل دولار واحد فقط، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وتنطبق لوائح الأكاديمية على أفراد الأسرة، الذين يرثون جوائز الأوسكار من أقاربهم المتوفين.

لكن قبل سنوات طويلة، كانت أكاديمية فنون وعلوم السينما تطالب بدفع مبلغ 10 دولارات لكل تمثال ذهبي، من كل فائز سابق أو وارث يرغبون في التخلي عن الجائزة لها، إلا أن هذا القانون تغير من عام 2015.

ودعمت الدعوى القضائية مبدأ أكاديمية فنون وعلوم السينما، في ألا تصبح تماثيل أوسكار الذهبية مجرد "مادة تجارية شائعة، وأن بيعها سيقلل من قيمتها الرفيعة"، كما صرح المدير التنفيذي الحالي للأكاديمية، دون هادسون لمجلة "هوليوود ريبورتر".

وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فجر غدٍ الاثنين