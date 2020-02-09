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بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل

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سفير السعودية بالجزائر
سفير السعودية بالجزائر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسفير السعودية بالجزائر، بعد تفاعله مع سيدة جزائرية تأمل في أداء فريضة الحج بعد عدم توفيقها في قرعة الحج لمدة 15 عامًا.

ومنح السفير عبد العزيز العميريني، السيدة المسنة تأشيرة حج لهذا العام 1441 هـ، راجياً من الله تعالى أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام.

وكانت السيدة الجزائرية المسنة قد ظهرت في لقاء مع قناة النهار الجزائرية باكية لعدم توفيقها بالقرعة وتدعو الله تعالى واثقة بأن يمن الله عليها بأداء الفريضة.


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