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إحصائية صادمة عن الزواج في السعودية

إحصائية صادمة عن الزواج في السعودية

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الطيب حسين

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الطلاق

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الزواج بالسعودية

كشفت إحصائية سعودية رسمية متعلقة بالزواج في البلاد، عن أرقام صادمة، حيث أظهرت تراجعًا ملحوظًا في الزواج، مقارنة بإحصائيات سابقة.

الإحصائية أعلنت عنها وزارة العدل السعودية، والتي كشفت أن عقود الزواج "النكاح" في السعودية سجلت انخفاضا في شهر ربيع الآخر من العام الهجري الحالي (1441) مقارنة من الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن نسبة عقود الزواج في هذا الشهر سجلت أكثر من 10 آلاف عقد، وبلغت نسبة الأزواج الحاملين الجنسية السعودية نسية 88% منها.

وصدرت نسبة 48% من هذه العقود في مكة والرياض، بمعدل يومي يتراوح بين 257 و829 عقدا بمتوسط 543 عقد زواج يوميا.

وتصدرت مكة عدد العقود بإجمالي 2648، مقابل 985 صك طلاق، في حين كانت منطقة الرياض الأولى في عدد صكوك الطلاق بواقع 1006 صكوك طلاق مقابل 2283 عقد زواج، تلتها المنطقة الشرقية بحوالي1483 عقد زواج مقابل 606 صكوك طلاق.

وسجلت المناطق الحدودية الشمالية أدنى المعدلات بـ170 عقد زواجح مقابل 73 صك طلاق، في حين بلغت عقود الزواج في الباحة 138 من سعوديين فقط، مقابل 50 صك طلاق.

وبالنسبة لصكوك الطلاق فقد

وكشفت الإحصائية نسبة الطلاق، حيث أوضحت أنها بلغت 4276 صكا، صدرت 47% من إجماليها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، بنسبة تقدر يوميا في جميع مناطق المملكة بين 106 و287 صكا.

وبلغ عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى، بحسب الوزارة.

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