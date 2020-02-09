  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

العقار

مفاجأة في مقتل زوجين وطفلتهما بحدائق الأهرام

مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا

مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

الصورة المزعومة لحفيدة نادية لطفي

ننشر الصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

صورة

غير حياة نجمة هوليود.. اختراع يساعد ذوي الإعاقة على المشي

الفيديو

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

ظهور مفاجئ لابن الفنان توفيق الدقن..شاهد كيف بدا

الصفحة الأخيرة

الفنان توفيق الدقن مات وعاشت "إفيهاته"
الفنان توفيق الدقن مات وعاشت "إفيهاته"
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. آخر ظهور مؤثر لـ"نادية لطفي"

#

شاهد.. أول ظهور لـ"مبارك" بعد العملية الجراحية

#

شاهد.. شقيق عادل إمام وزوجته في أحدث ظهور لهما

#

شاهد.. آخر ظهور للراحلة ماجدة مع محمد فؤاد

ابن

بوسي شلبي

توفيق الدقن

ظهور مفاجئ

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها برفقة المستشار ماضي توفيق الدقن، ابن الفنان الراحل توفيق الدقن، في أحدث ظهور له.

وكتبت "شلبي" تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :« ماضي توفيق الدقن ابن الفنان الكبير توفيق القن#توفيق_الدقن العابه دي فيها ايه#المحور».

جاء ذلك خلال حضوره مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ64، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم الفنان لطفي لبيل والفنان محمد سعد.

وقال المستشار ماضي الدقن، إن والده الراحل "ألف" 90 بالمائة من إفيهات الأفلام التي اشتهر بها.

وأكد "الدقن" في تصريحات صحفية، أن أول هذه الإفيهات كانت جملته الشهيرة "استر ياللي بتستر"، إذ قدمها في المسلسل الإذاعي الشهير "سمارة" الذي لعب فيه شخصية المعلم سلطان، ومن بعدها رددها كل من قدم هذه الشخصية، حتى أن هناك أعمال استخدمت هذه العبارة بعد نجاحها.

وتابع: "والدي كان يبتدع، وحينما يكتشف عبارة ما في السيناريو، يستأذن المخرج والمؤلف أن يرددها أكثر من مرة لتصبح لزمة، فهم يثقون كثيرا في ذكاء والدي، هذا إلى جانب ما قدمه بنفسه من إفيهات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كاف» يُحذر الزمالك قبل موفعة السوبر أمام الترجي
» موعد وصول بعثة صن داونز لمواجهة الأهلي
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأوساسونا
» بالصور.. زيارة مفاجئة من حسام حسن للأهلي
» «زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا
» غير حياة نجمة هوليود.. اختراع يساعد ذوي الإعاقة على المشي
» تأجيل مباراة مانشستر سيتى ووست هام بـ"البريميرليج"
» فصل المدرس المتحرش بالإسكندرية
» تجنب أضرار القهوة بهذه الطريقة
» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:11 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم