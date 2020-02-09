ننشر الصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

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الصورة المزعومة لحفيدة نادية لطفي
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محمد فضل

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نادية لطفي

بوسي شلبي

حفيدات

صور حقيقية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بصور فتاة انتشرت على السوشيال ميديا، بزعم كونها حفيدة الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الكبيرة.

لكن الإعلامية بوسي شلبي، نشرت الصور الحقيقية لحفيدات الفنانة نادية لطفي وهن 3 فتيات، ظهرن معها في مناسبات مختلفة.

وعلقت بوسي شلبي على الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول :« أجمل 3 بنات أحفاد ناديه لطفي شكل واخلاق وكانوا دايما بجوارها وانتشرت صور لشبيهه ناديه لطفي لا علاقه بها #ناديه_لطفي».

وحصلت الصور على إعجاب متابعيها، مؤكدين أنهم خدعوا في صورة الفتاة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شدة الشبه بينها وبين الفنانة نادية لطفي.

وتوفيت الفنانة نادية لطفي الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 83 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع من المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورا قبل أسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

ولدت الفنانة نادية لطفي (واسمها الأصلي بولا محمد شفيق) في قلب القاهرة، في الثالث من يناير عام 1937 لأبويين مصريين.

واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما واختار لها اسم "نادية لطفي".

وأثرت نادية لطفي مكتبة السينما العربية برصيد هائل من الأفلام، أشهرها النظارة السوداء، وللرجال فقط، ووراء الشمس، والناصر صلاح الدين مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وفيلم الخطايا أمام الفنان عبد الحليم حافظ، كما شاركته البطولة في فيلم أبي فوق الشجرة.






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