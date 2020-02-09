مفاجأة في مقتل زوجين وطفلتهما بحدائق الأهرام

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الأهرام

حدائق الاهرام

مقتل أسرة

مذبحة حدائق الاهرام

فجرت "كوفية" الزوج مفاجأ في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، حيث عُثر على الزوجة مخنوقة بها في "البلكونة".

جاء هذا بحسب ما توصلت إليه تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في الواقعة التي شهدتها منطقة "د" بحدائق الأهرام.

وتبين من خلال مناظرة الجثة أن السيدة تبلغ 34 عاما، والزوج 45 عاما، والضحية الثالثة 9 أشهر.

وتجري التحريات والتحقيقات اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث انتقلوا إلى مسرح الجريمة، لفحص ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمناظرة الجثثة، وإجراء معاينة للشقة التى شهدت الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثث.


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