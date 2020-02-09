السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

09 فبراير 2020 - 05:49 م

قال الأمير السعودي، مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، إن السعودية ستفتح الباب قريبًا أمام المصريين لدخول المملكة بتأشيرة سياحية.

وأضاف وجه خلال مؤتمر لدعم السياحة بمصر تحت شعار (إجازتك في مصر) في مدينة الرياض، والذي عقد تحت رعايته، أن الفترة المقبلة سيتم فتح الباب أمام المصريين لدخول السعودية بتأشيرة سياحة غير تأشيرة الحج والعمرة.

ووجه في الوقت ذاته الدعوة لجموع السعوديين إلى ضرورة زيارة مصر.

من جهته، أكد أحمد فاروق، السفير المصري بالسعودية، أن السياحة السعودية في مصر لا تحتاج إلى دعاية، باعتبار أن "مصر هي الوجهة الأولى للأشقاء السعوديين".

وأضاف: "مصر ترحب وتفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء الخليجيين في أي وقت".

وفي سبتمبر الماضي, بدأت السعودية "التأشيرة السياحية"، للمرة الأولى، ليتمكن مواطنو 49 دولة من الحصول عليها إلكترونيًا في زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

وستكون التأشيرة السياحية التي تطبقها السعودية متاحة أمام مواطني 38 دولة من أوروبا بالإضافة إلى سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

وتبلغ رسوم الحصول على "التأشيرة السياحية"، 440 ريالاً ( 117.30 دولار) للعام الواحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة.

وتتجه السعودية حالياً لأنواع سياحية جديدة لتنويع مصادر الدخل في اقتصادها المعتمد على النفط، ولزيادة إيراداتها المتضررة من تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

وتؤكد السعودية وهي تخطو باتجاه اجتذاب السياح من الخارج دائمًا على "الالتزام بالقيم والثقافة المحلية العريقة والتي هي عنصر الجذب الأهم لزوارها " وأنها "تتكئ على إرث حضاري، وثراء طبيعي وثقافي وسياحي هائل، وشعب كريم مضياف ومرحب".