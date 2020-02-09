بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

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محمد فضل- متابعات

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السعودية

الأرصاد

أمطار مجمدة

طريف

تشهد المملكة العربية السعودية، موجة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار، ونشرت وسائل إعلام سعودية، صورًا من الأمطار المجمدة التي سقطت مساء اليوم الأحد على مدينة طريف، شمال المملكة.

واشتهرت محافظة طريف، والتي تقع شمال السعودية، من بين المناطق الشمالية، بتساقط الثلوج؛ نظراً لموقعها "المترفع" مناخيّاً، وقد سميت سنة 2008م، في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج"؛ نظراً لارتفاع معدل الثلوج فيها بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

وأكد "طقس العرب" – حسب سبق- دخول أجواء المناطق الشمالية من المملكة بكتلة باردة جداً، مع ساعات مساء هذا اليوم، وتتحرك تدريجياً لتعم بتأثيرها معظم مناطق المملكة، وتعمل على انكسار درجات الحرارة لمستويات قياسية تصل في بعض المناطق إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر، مع التحذير من انفجار أنابيب المياه نتيجة التجمد في بعض المناطق؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى قطع المياه عن المنازل وإلحاق خسائر كبيرة بسبب الصقيع.



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