» «يوم القيامة»..تسريب صورة أخطر سلاح في العالم

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يوم القيامة

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نشر فيديو مسرب يبدو أنه نشر بالخطأ، لأحد أخطر الأسلحة الفتاكة والسرية في العالم، على موقع "يوتيوب" وهو ما تنبهت له وزارة الدفاع الروسية وسارعت بحذفه.

وحسب صحف أجنبية، فإن وزارة الدفاع الروسية تحجب أي معلومات عن هذا السلاح.

وأشار موقع بلغاري متخصص في شؤون الأسلحة والجيوش إلى أن وزارة الدفاع الروسية أزالت فيديو من "يوتيوب" لم يحصل على سوى 380 مشاهدة، حيث تنبهت لظهور جزء كبير من صورة للسلاح؛ خشية تسرب معلومات حول القدرات وخصائص السلاح الفتاك.

وتابع الموقع أن السلاح يشتهر باسم "يوم القيامة"، والذي تقول روسيا إنه سيكون قادرًا على تدمير مدن بأكملها من خلال إحداث تسونامي، مضيفة أن المعلومات لا تزال غير واضحة حول السلاح الفتاك.



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