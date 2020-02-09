  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»

آخر الأخبار

دينا أنور ونخنوخ
دينا أنور ونخنوخ
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل

#

"جنا عمرو دياب" تثير ضجة جديدة على مواقع التواصل من غرفة نومها

#

حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة

#

مايا خليفة تثير ضجة بصورة مع داعية سلفي شهير

بلطجة

صبري نخنوخ

دينا انور

كاتبة

علمانية

تسببت الكاتبة دينا أنور- صاحبة دعوة خلع الحجاب-، في موجة جدل على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض نشر صور خاصة مع "صبري نخنوخ" الذي كان متهمًا في قضايا بلطجة وسلاح ومخدرات.

وظهرت دينا أنور- وهي كاتبة علمانية دائمة الهجوم على الحجاب وكل مظاهر التدين الإسلامي- مع نخنوخ، وقالت :« مع المعلِّم / صبري نخنوخ .. الرجل الذي كنت أحبه مسبقاً بسبب وطنيته و كراهية الإخوان الشديدة له .. فأنا أحب كل من يكرههم الإخوان .. هذا الرجل محبوب جداً .. محبوب بشكل عجيب من كل من يعرفونه و تعاملوا معه و لجأوا إليه .. و أنا أحب الشجعان الأقوياء .. و أقدر رجولة المواقف في زمانٍ أصبحت الرجولة فيه مجرد نوع و كلمات في الهواء .. و أحترم كل من ينصف المظاليم و يرد الظلم ويردع الظالم و ينفذ وعوده و لايخذل أحداً .. و هذا الرجل اشتهر بكل هذه الصفات .. لذلك أنا أحبه .. و تشرَّفت بالتعرف عليه».

وأثارت الصور هجوم عنيف على الكاتبة خاصة أنه معروف بأنه متهم في قضايا بلطجة ومخدرات ، وخرج بعفو رئاسي عام 2018.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "نخنوخ" في أغسطس 2012، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.

وقضت المحكمة، في 9 مايو 2013 بمعاقبة "نخنوخ"، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة "سميث".

ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات.

وفي مايو 2018 ورد اسم "نخنوخ" ضمن قائمة العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ
» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج
» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين
» «يوم القيامة»..تسريب صورة أخطر سلاح في العالم
» مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء
» بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور
» «كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم