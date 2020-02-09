ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

09 فبراير 2020 - 07:02 م

يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتوجيه ضربة قوية لقنوات «بي إن سبورتس» القطرية والتخفيف من معاناة عدد كبيرة من عشاق ومتابعي «البريميرليج» حول العالم.

ويعاني متابعي الدوري الإنجليزي، من إرتفاع تكاليف احتكار المباريات والتي تلقي اهتمام ملايين المتابعين والتي سيحاول الاتحاد الإنجليزي الحد منها مع زيادة في الأرباح والمتابعين بتحويل المحتوى إلى ترفيهي مثل الأفلام والمسلسلات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرًا استعرضت فيه الخطة التي سيحاول الاتحاد الانجليزي تطبيقها، وهو ما وصفته بأسم "PREMFLIX " وهو على طريقة تطبيق الأفلام المسلسلات الشهير "نيتفيلكس" الأمر الذي سيزيد من الإيرادات للأندية فى الوقت الذى ستستمتع فيه الجماهير بالمسابقة بأسعار منخفضة بالمقارنة من أسعار الإشتراكات الباهظة.

في الوقت الحالي، يجب على أي مشاهد في إنجلترا يرغب في متابعة أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الاشتراك في Sky او BT Sport او Amazon Prime ، عادةً ما يتكلف دفع الرسوم الثلاثة حوالي 912 جنيه إسترليني سنويًا، أو 76 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر، لكن ما أكده الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الأمر سيكون أقل تكلفة بكثير.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، قد دفعت مبلغ 3.58 مليارات جنيه إسترليني، للحصول على حقوق بث 128 مباراة بالدوري الإنجليزي، بين عامي 2019 و2022، في حين دفعت شبكة بي تي 885 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن أرباح رابطة الدوري الإنجليزي سترتفع في حال تنفيذ هذا التطبيق من 3 مليارات إسترليني إلى 24 مليار إسترليني سنويًا في حالة اشتراك الـ200 مليون أسرة التي تتابع البريميرليج مباشرة بحوالي 10 دولارات شهريا.