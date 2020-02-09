  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

موقع لبناني:

الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج

الصفحة الأخيرة

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية
القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"مكنش هزار".. مفاجأة تقلب الموازين في مقتل نجل مذيعة النهار

#

صور.. القبض على متهم بقتل لاعب إنجليزي في ظروف غامضة

#

هروب "غصن" حديث الساعة في اليابان.. وتعليقات صادمة

#

بمليار يورو.. أكبر عملية سرقة في العالم

لبنان

دعارة

مذيعة

الفاحشة

دولة غربية

كشف موقع لبناني متخصص في الفن، عن معلومات صادمة حول مذيعة ، اتجهت للعمل في الدعارة بدولة أجنبية مقابل 600 يورو بدولة أجنبية عقب توقفها عن العمل في لبنان، وضيق الحال بها.

وحسب موقع الفن اللبناني، فإن المذيعة التي لم يذكر اسمها، اضطرت للسفر إلى إحدى الدول الغربية للعمل في الدعارة والفاحشة.

ووافقت المذيعة على العمل في الجنس والدعارة بعد أن توقف عملها في لبنان، ولم يبقَ أمامها سوى راتبها الذي لا يلبي فواتيرها، يضيف الموقع.

ويقول الموقع إن حظوظ المذيعة سيئة جدًا حتى في الدعارة، حيث أنها لم تستطيع اصطياد زبون واحد مقابل 600 يورو وفشلت في ذلك، مبينًا أن المبلغ المذكور هو المتعارف عليه في هذه الدولة الغربية.

واتصلت المذيعة بإحدى صديقاتها وطلبت منها مساعدتها لتسديد ثمن تذكرة العودة إلى لبنان، -وفقًا للموقع-، وبالفعل أرسلت لها صديقتها المال، ودفعت تذكرة العودة ووصلت إلى لبنان.

وعقب وصولها لبيروت كشفت عن شكوك تراودها حول إمكانية قيام إحداهن بكتابة السحر الأسود لها، لإبعاد الرجال عنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ
» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج
» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين
» «يوم القيامة»..تسريب صورة أخطر سلاح في العالم
» مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء
» بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور
» «كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم