  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ

الرياضة

انيستا
انيستا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

#

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

#

"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

المصريون

اغرب مباراة

ركلات ترجيح

فيما وصف بأنه أمر نادر قلما تشهد ملاعب كرة القدم، أهدر لاعبو "فيسيل كوبي" و"يوكوهاما إف مارينوس"، 9 ضربات ترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما أمس في نهائي كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

كان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقان إلى الاحتكام إلى ضربات الترجيح، التي اتسمت بالإثارة البالغة، بعد أن تنافس اللاعبون في إضاعة الركلات الترجيحية، مسجلين رقمًا قياسيًا بلغ 9 ركلات ترجيح.

وبلغت الإثارة نهايتها عندما حسم "فيسيل كوبي" الذي يقوده النجم الإسباني أندريس إنييستا النتيجة لصالحه 3-2 بضربات الترجيح، التي وصل عددها إلى 14 ركلة.

ولم يتم تسجيل سوى خمس فقط، الأربع الأول، قبل أن يسجل ن "هوتارو ياماجوتشي"، الركلة الأخيرة ليقود فريقه إلى اللقب أمام أكثر من 50 ألف مشجع.

يشار إلى أن كأس السوبر هو الثاني في خزينة "فيسيل كوبي" عبر تاريخه، بعدما توج ببطولة كأس الإمبراطور الياباني في شهر يناير الماضي.

بينما استطاع النجم الإسباني إنييستا أن يضيف إلى سجل إنجازاته بعد كأس السوبر الياباني اللقب الـ 37 خلال مسيرته الكروية، بعد أن سبق وحقق 23 لقبًا مع فريق برشلونة وثلاثة ألقاب مع منتخب إسبانيا ولقبين مع فريقه الياباني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ
» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج
» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين
» «يوم القيامة»..تسريب صورة أخطر سلاح في العالم
» مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء
» بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور
» «كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم