» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي

09 فبراير 2020 - 07:22 م

سقط فريق الترجى في فخ التعادل الإيجابى أمام اتحاد تطاوين، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم الأحد، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري التونسي.

تقدم الترجى، بالهدف الأول، عن طريق اللاعب فوسينى كوليبالى فى الدقيقة 52، قبل أن ينجح اتحاد تطاوين فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 69 عبر اللاعب محمد على بن عبد السلام.

بهذه النتيجة رفع الترجى، رصيده للنقطة 38، في صدارة جدول ترتيب الدورى التونسى ، فيما يحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع عشر والأخير برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة.

وتعد مواجهة اليوم هى البروفة الأخيرة للترجى قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة، على كأس السوبر الأفريقى.

كما سيواجه فريق باب سويقه، نظيره الفارس الأبيض، في دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في تونس.