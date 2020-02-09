  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي

الرياضة

الترجى التونسى
الترجى التونسى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة

#

الزمالك يقرر المشاركة في السوبر الأفريقي بقطر

#

اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

#

الترجي يصدر بيانًا قبل مواجهة الرجاء المغربي

المصريون

الزمالك

الترجى

الدورى التونسى

السوبر

سقط فريق الترجى في فخ التعادل الإيجابى أمام اتحاد تطاوين، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم الأحد، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري التونسي.

تقدم الترجى، بالهدف الأول، عن طريق اللاعب فوسينى كوليبالى فى الدقيقة 52، قبل أن ينجح اتحاد تطاوين فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 69 عبر اللاعب محمد على بن عبد السلام.

بهذه النتيجة رفع الترجى، رصيده للنقطة 38، في صدارة جدول ترتيب الدورى التونسى ، فيما يحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع عشر والأخير برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة.

وتعد مواجهة اليوم هى البروفة الأخيرة للترجى قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة، على كأس السوبر الأفريقى.

كما سيواجه فريق باب سويقه، نظيره الفارس الأبيض، في دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في تونس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ
» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج
» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين
» «يوم القيامة»..تسريب صورة أخطر سلاح في العالم
» مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء
» بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور
» «كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم