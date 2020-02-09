» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر

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هجوم انتحاري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن قيام انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة اتسهدفت مفرزة للجيش، وذلك صباح اليوم الأحد.

وبحسب تلفزيون النهار الجزائري، وقع الحادث بمنطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.

وجاء في البيان أن العسكري المكلف بمراقبة المفرزة "تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس".

وتابع بيان وزارة الدفاع:"كما جاء في البيان: "على إثر هذا الإعتداء الجبان، يتقدم السيد اللواء السعيد شن?ريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدا عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد".


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