  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

أرشيفية

التأشيرة السياحية للمصريين.. هل تخفض أسعار «الحج والعمرة»؟

ارشيفية

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يستقر اليوم الأحد

أرشيفية

ضبطوه فوق شقيقته..أب وأم يقتلان ابنهما في جريمة شرف

أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

تزوج عليها.. كويتية تنتقم من زوجها باقتحام غرفته بالسيارة

آخر الأخبار

صورة متداولة للواقعة
صورة متداولة للواقعة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

هجرها في الفراش.. زوجة سعودية تنتقم من زوجها بأبشع الطرق

#

رسميًا.. هذه الدولة تتخلى عن اسمها نهائيًا

#

انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع

#

بعد رد أصالة .. الكشف عن اسم الفنانة التي ارتبط اسمها بطارق العريان

اقتحام

منزل

سيدة

زوج

كويتية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور صادمة، لاقتحام سيارة غرفة منزل وإحداث تلفيات كبيرة.

وقال النشطاء إن إمرأة كويتية اقتحمت بسيارتها الغرفة التي يتم فيها عقد قران زوجها على زوجته الثانية.

و أشار النشطاء، إلى أن الزوج قرر أن يتزوج امرأة أخرى، وهو ما أثار غيرة وغضب زوجته الأولى و قررت الانتقام منه وعدم تركه يستمتع بليلة زواجه.

و اقتحمت الزوجة منزل العريس بسيارتها وقامت بذلك حتى تمكنت من الدخول بسيارتها إلى داخل المنزل.

وأثارت الواقعة، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن صدمتهم من رد فعلها العنيف، مشيرين إلى أنها عرضت نفسها للأذى وكذلك زوجها وكان من الأفضل أن تطلب الطلاق إن كانت متضررة من ذلك بدلًا من المخاطرة بحياتها وحياة الآخرين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»
» دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»
» خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
» تزوج عليها.. كويتية تنتقم من زوجها باقتحام غرفته بالسيارة
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» ليفربول يكشف أسرار جديدة حول التعاقد مع «صلاح»
» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم