» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.

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