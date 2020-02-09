» الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

09 فبراير 2020 - 09:27 م

يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما من المتوقع أن يكون الطقس غائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا و غائم أحيانا وتنشط الرياح ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.