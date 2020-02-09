» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»

09 فبراير 2020 - 09:29 م

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وساد الهدوء بداية المباراة من جانب الفريقين وحصل الزمالك على ركلة حرة في مكان قريب من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء الإسماعيلي ضد محمود البدري نفذها أوناجم عرضية داخل المنطقة لعبها ساسي برأسية لكنها مرت بجوار القائم بدون خطورة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

ويحصل الإسماعيلي على ركلة حرة ينفذها عبدالرحيم مجدي بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدها مصطفى محمد إلى ركلة ركنية تمر عرضية غير متقنة ويشتتها الدفاع بعيدا عن المرمى .

وركلة حرة جديدة للزمالك في وسط الملعب من جهة اليمين نفذها فرجاني ساسي بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء أبعدها دفاع الإسماعيلي بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

ويرد الإسماعيلي بتسديدة من فخر الدين بن يوسف ترتطم بالدفاع وتمر لركنية نفذها أحمد مدبولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل بشكل سريع محتسبا لخطأ عكسي ضد باهر المحمدي نتيجة إصطدام قوي بالحارس محمد أبو جبل.

وحاول أوناجم اختراق منطقة جزاء الإسماعيلي من جهة اليسار لكن الكرة تتحول لركلة مرمى بعدها يتوغل مصطفى محمد من الجانب الأيمن يمررها عرضية لأوباما القادم من الخلف والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة أرضية تصدى لها الحارس محمد فوزي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 18 من عمر المباراة في فرصة خطيرة للزمالك في المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات من جانب الفريقين لفرض السيطرة وفتح ثغرات دفاعية لكن بدون خطورة حقيقية ويمرر أسامة إبراهيم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويمرر مدبولي كرة متقنة للشامي الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو جيل فيما رد الزمالك بهجمة متقنة وتسديدة خطيرة عن طريق أوناجم من داخل يسار منطقة جزاء الإسماعيلي تصدى لها الحارس محمد فوزي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 28 من عمر المباراة مرت عرضية بدون خطورة على مرمى الإسماعيلي .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد من كرة مشتركة في وسط الملعب وتتوالى محاولات أصحاب الأرض لاختراق دفاع الزمالك .

ويتوغل مدبولي داخل منطقة جزاء الزمالك ويسقط على الأرض في كرة مشتركة ويحتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي ينفذها باهر المحمدي متقنة على يمين أبوجبل الذي حاول على الكرة لكنها سكنت الشباك ليتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سامي الشيشيني مدرب الفريق بداعي الاعتراض ويتم استئناف اللعب وسط سيطرة من الزمالك على أمل تعديل النتيجة .

وكثف الفريق هجماته وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر مرت عرضية لكن شتتها دفاع الإسماعيلي .

وحصل الزمالك على ركنية على يسار مرمى الإسماعيلي نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع شتتها بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك والتأمين الدفاعي للإسماعيلي في الوقت الأخير من عمر الشوط الأول ويحاول بن شرقي وأوناجم المرور لكن دفاع الإسماعيلي حال دون ذلك .

واحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع حاول الزمالك من الجبهة اليمنى بكرة عرضية لكنها لم تشكل خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد .

وفي الشوط الثاني لعب الزمالك بنفس التشكيل وكثف الفريق من هجماته لتعديل النتيجة خاصة عن طريق أوناجم وبن شرقي ومصطفى محمد وكرة طولية لمصطفى محمد يلعبها برأسية لأوباما المتمركز على القائم الأيمن للمرمى والذي استقبل الكرة برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد فوزي بثبات وأمسك الكرة.

واستمر ضغط الزمالك فيما حاول فخر الدين بن يوسف الاعتماد على مهاراته الفردية لكن دون خطورة ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها بن شرقي بتمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وتتوالى المحاولات البيضاء ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يسار مرمى الإسماعيلي نفذت بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

ويترجم الزمالك هجماته للهدف الأول بعد كرة بينية متقنة من ساسي لمحمد أوناجم المنطلق من الجبهة اليمنى ليمررها عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها يوسف أوباما برأسية قوية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

وبعد الهدف يفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وتستمر المحاولات عن طريق أوناجم وبن شرقي وأوباما تحت مصطفى محمد الذي أرهق دفاعات الإسماعيلي الذي اعتمد على التأمين الخلفي في ظل هجوم الزمالك المستمر .

ومن هجمة منظمة ينطلق مصطفى محمد داخل دفاعات الإسماعيلي ويستقبل الكرة لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس ويتعرض للإعاقة ويحتسب الحكم ركلة جزاء على الحارس محمد فوزي في الدقيقة 67 من عمر المباراة ينفذها محمود علاء على يمين الحارس أرضية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

بعد هدف التقدم حاول الإسماعيلي الهجوم وسدد عبد الرحمن مجدي كرة من مسافة بعيدة تخرج بعيدة عن مرمى ابوجبل حارس الزمالك الى خارج الملعب .

وتهدأ المباراة نسبيا وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين رغم محاولات أصحاب الأرض الهجوم .

وفي الدقيقة 76 دفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين دفعة واحدة بنزول مصطفى فتحي بدلا من أشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” بدلا من أوناجم لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة .

ونشط الزمالك هجوميا أكثر رغم التقدم وحاول أوباما ومصطفى محمد وزيزو فتح جبهة في دفاعات الإسماعيلي لكن بدون خطورة .

ويحاول زيزو المرور من محمد بيومي لاعب الإسماعيلي لكن يتعرض للعرقلة ليحصل بيومي على البطاقة الصفراء الثانية ويتم طرده في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

وعرضية للإسماعيلي من أسامه إبراهيم داخل منطقة جزاء الزمالك وتسديدة للإسماعيلي لكنها تصطدم بالدفاع بدون خطورة وحاول الإسماعيلي طوال الدقائق الأخيرة تدارك النتيجة ودفع بشيلونجو بدلا من عبدالرحمن مجدي لتنشيط الجانب الهجومي لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى في ظل النقص الدفاعي الذي يعاني منه أصحاب الأرض .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بكابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 85 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق ومنح المهاجم الكونغولي الفرصة .

ويرد الزمالك بتسديدة قوية لكن باهر المحمدي يتصدى للكرة لتخرج الى خارج الملعب ركنية تمر بدون خطورة فيما رد الإسماعيلي بمحاولة وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يسدد كرة أرضية تصطدم بمحمود علاء وتخرج الى خارج الملعب في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدلا من الضائع يستمر فيها ضغط الإسماعيلي الهجومي على أمل تدارك التعادل لكنها بدون خطورة حقيقية رغم سرعة رتم اللقاء ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثالث بجدول المسابقة .