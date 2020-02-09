» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"

09 فبراير 2020 - 10:46 م

اعتقل رجل كان يحمل سكينا خارج البيت الأبيض، بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس، حسبما ذكرت الشرطة.



وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن روجر هيدجبيث 25 عاما، اعتقل بعد ظهر أمس السبت بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذي جسدي.



واقترب هيدجبيث من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض وقال إنه كان هناك "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، وقال "لدي سكين لأفعل ذلك"، وفقا لتقرير للشرطة حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.









