نشأت الديهي: "السيسي" وجه رسالة نادرة للشباب الإفريقي

09 فبراير 2020 - 10:10 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة نادرة للشباب الإفريقي، خلال كلمته على هامش القمة الأفريقية الـ 33 بأديس أبابا بقلب مفتوح.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن الرئيس السيسي أكد خلالها أن الطريق نحو المستقبل مازال ممتد ومفتوح بمقدار آمالكم، ولا بد من السير على هذا الطريق بالعمل الجاد والفكر الثاقب، ولا أقول لكم لا تهتموا لا تهتموا بالصعاب، ولكن واجهوها بأدوات العصر من علم ومعرفة، والتحلي بصفات الأجداد، وهذه أقوى رسالة من الرئيس للشباب.



واعتبر، أن دعوة الرئيس السيسي، للقادة والشعوب الإفريقية بحل مشاكلها ذاتيًا، وإنشاء قمة تناقش إنشاء وتدشين قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، أهم ما جاء في القمة الإفريقية، مثلما اقترح من قبل إنشاء قوة عربية - عربية للقضاء على الإرهاب، منوهًا بأن بعض الدول العربية نادمة على عدم استجابتهم لدعوة مصر الصادقة لإنشاء القوة العربية المشتركة.



وفي سياق أخر، قال الديهي ، إن هناك فضيحة لقطر بشراء غواصات لا تعمل في الخليج، منوهًا بأن هناك تقرير لمعهد استكهولم يقول أن قطر تسعى لتسليح جيشها لتكون مثل بعض الدول المجاورة ويكون لها دور فاعل في المنطقة، معقبًا ساخرًا: "هي قطر عندها جيش علشان تسلحه".



وأكد أن قطر تقوم بشراء أسلحة باسم الجيش القطري وإهداءها للميليشيات في الدول العربية المجاورة لإثارة القلاقل بها، مثلما حدث في سوريا.

