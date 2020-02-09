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عماد الدين حسين: الأمة العربية أدمنت شجب وإدانة إسرائيل

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
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المصريون ـ متابعات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الأمة العربية أدمنت شجب وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا أمر ليس سيء في حد ذاته، ولكن يجب أن نمتلك خطة بديلة للشجب وإلغائه، خاصة ان إسرائيل بدأت الآن تنفيذ خطة السلام الأمريكية.
وأضاف "حسين"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر على فضائية  "on e"، أن العالم العربي لا يمكن أن يطالب العالم بالانضمام للموقف العربي ضد الخطة، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إنهاء الخلاف بين حركة حماس وفتح، بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية.
وذكر أن الخطة ظالمة، ويجب البحث عن بديل لها، من خلال إرسال العرب رسالة لأمريكا بأنها مرفوضة، وأن يكون الرفض مصحوب بخطط عملية وتحركات تزيد الضغط على إسرائيل.

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