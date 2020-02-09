"العسقلاني" يكشف: هل اليانسون يعالج فيروس"كورونا" ؟

09 فبراير 2020 - 11:00 م

أكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن بعض التجار الجشعين يستغلون أي أزمة لتحقيق أرباح مادية، لافتًا إلى أن البعض قام بإشاعة بأن اليانسون مضاد لفيروس كورونا لتحقيق أرباح، معقبًا: "هذا كلام غير منطقي على الإطلاق ولعب بأدمغة الناس".



وأشار "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حالة هيستيريا إعلامية نتيجة انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولا يجب استغلال حاجات الناس، لافتًا إلى أن حالة الهياج المتواجدة في الإعلام غير مبررة على الإطلاق.

