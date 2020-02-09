  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

"العسقلاني" يكشف: هل اليانسون يعالج فيروس"كورونا" ؟

محمد رمضان

الطيار الموقوف يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع محمد رمضان

كورونا

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

الجنيه والدولار

رئيس بنك مصر يكشف معلومة هامة عن تعويم الجنيه

المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. الموافقة على صرف العلاوات الخمس

الرافاعي

استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

صورة

الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

أرشيفية

التأشيرة السياحية للمصريين.. هل تخفض أسعار «الحج والعمرة»؟

ارشيفية

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يستقر اليوم الأحد

بالفيديو..

"العسقلاني" يكشف: هل اليانسون يعالج فيروس"كورونا" ؟

آخر الأخبار

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة
وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

#

مكتشف «إيبولا» يحذر من تفشي «كورونا» ببريطانيا: سيتحول لوباء

#

هل يحق لمريض كورونا التخلف عن صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب

#

بعد اضطهاده..وفاة الطبيب مكتشف فيروس" كورونا" القاتل

أكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن بعض التجار الجشعين يستغلون أي أزمة لتحقيق أرباح مادية، لافتًا إلى أن البعض قام بإشاعة بأن اليانسون مضاد لفيروس كورونا لتحقيق أرباح، معقبًا: "هذا كلام غير منطقي على الإطلاق ولعب بأدمغة الناس". 
وأشار "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حالة هيستيريا إعلامية نتيجة انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولا يجب استغلال حاجات الناس، لافتًا إلى أن حالة الهياج المتواجدة في الإعلام غير مبررة على الإطلاق.
وأكد "العسقلاني" أن الدولة المصرية قامت بجميع الإجراءات لمنع دخول الفيروس بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن مصر بذلت جهدا كبير في استقدام المصريين من الصين، وقامت بحمايتهم من الفيروس، رغم أن كل دول العالم تخشى من الذهاب إلى الصين، معقبًا: "مصر قامت بعملية انتحارية، ولم يأتي الفيروس مع أي أحد من المصريين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء
» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"
» أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات
» إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا
» الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني
» ضبطوه فوق شقيقته..أب وأم يقتلان ابنهما في جريمة شرف
» خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي في طفولتهم
» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»
» دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»
» ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي
» خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم