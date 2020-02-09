  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

"العسقلاني" يكشف: هل اليانسون يعالج فيروس"كورونا" ؟

محمد رمضان

الطيار الموقوف يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع محمد رمضان

كورونا

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

الجنيه والدولار

رئيس بنك مصر يكشف معلومة هامة عن تعويم الجنيه

المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. الموافقة على صرف العلاوات الخمس

الرافاعي

استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

صورة

الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

أرشيفية

التأشيرة السياحية للمصريين.. هل تخفض أسعار «الحج والعمرة»؟

ارشيفية

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يستقر اليوم الأحد

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«ترامب» على تبرئته ورفض عزله

#

بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

#

أديب لـ"بوتين وميركل": عايزين كتب كتاب ودخلة على طول

#

أول تعليق لـ نسرين طافش على طلاق أصالة والعريان

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحكم الإدارية العليا بفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بنحو 120 تلميذة في الصف السادس الابتدائي، قائلا: «حكم تاريخي ويدرس»، مشيرا إلى أن بيان المحكمة ألقى الضوء على ظاهرة خطيرة منها العنف ضد المرأة.
وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، يوم الأحد، أن بيان  المحكمة مكتوب بسلاسل من ذهب، مشيرا  إلى أنه غير معروف حجم العنف الذي يتعرض له الأطفال.
وأضاف أن القاضي لم يكن يحكم في قضية شخص، بل كان يتحدث عن قضية مجتمع، وينير الطريق له، قائلا: «غالبية المدرسين في مدارسنا محترمين».
وأشار أديب إلي أن هناك حوادث تحرش المعلمين بالطلاب في أفضل مدارس مصر، متسائلا: «ماذا نفعل حتى نواجه الأمر.. أين نجدة الطفل»، قائلا: «كلنا بنسمع عن حوادث التحرش"، مطالبا أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مدرس متحرش»، قائلا: «بلغ عنه.. ده مريض، نحن نعلم، ولكن وشنا في الأرض».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء
» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"
» أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات
» إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا
» الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني
» ضبطوه فوق شقيقته..أب وأم يقتلان ابنهما في جريمة شرف
» خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي في طفولتهم
» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»
» دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»
» ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي
» خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم