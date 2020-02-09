مسؤولون: ترامب سيقترح خفض المساعدات الخارجية

09 فبراير 2020 - 11:40 م

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لرويترز، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021 التي سيتقدم بها للكونجرس وسيسعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا.



وسعى ترامب، وهو جمهوري، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونجرس ولم ينجح في سعيه.



وستنشر أحدث ميزانية لترامب غدا الاثنين وهي مسودة لاقتراحاته في مجال الإنفاق، ولا يُرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة خاصة في سنة انتخابات.



وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب سيسعى لخفض نسبته 21 في المئة في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حاليا.

