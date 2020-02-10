الإمارات تكشف تفاصيل علاج أول مصاب بفيروس الكورونا

كشف الدكتور حسين عبدالرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 7 حالات إصابة بفيروس الكورونا داخل دولة الإمارات، موضحا أنهم تم شفاء حالة واحدة وعمرها 73 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد، منوها بأنهم قاموا بتقوية الجهاز المناعي للمصابين، والتخفيف من شدة الأعراض.
وأضاف"عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر ، يوم الأحد، أن الحالة كانت قادمة من مدينة ووهان الصينية، وظهرت عليها الأعراض داخل الإمارات، فتوجهت للمستشفى وتم عزلها، هي وعائلتها، منوها بأن فترة مرضها استمرت 14 يوما.