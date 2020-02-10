» "وزير التعليم" يرد على حالات التحرش بالمدارس

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوازرة تتخذ العديد من الإجراءات بشأن قضية تحرش المدرسين بالطلبة في المدارس، لافتًا إلى عدم الإعلان عنها لأسباب تخص خصوصية الأشخاص المعنيين.
وأشار الى أن كافة المدارس بها أخصائيين اجتماعيين، والوزارة أجرت متابعة على الأرض من أول يوم في العام الدراسي في كافة المحافظات، عبر الشؤون القانونية، لمتابعة العملية التعليمية.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن الوزارة تتابع كافة الظواهر الاجتماعية السلبية كالتنمر والتحرش، مشددًا على متابعة المدارس هذا الشأن بشدة ومعاقبة الذين يثبت عليهم الكلام عقوبات شديدة، أهمها عدم ممارسة التعليم مرة أخرى وعدم ائتمان المدرس على الطلاب تحت أي مسمى.
وأشار "وزير التربية والتعليم" إلى إصدار عدد كبير من العقوبات بحق الأفراد، مع عدم الإعلان عن الأسماء حرصًا على العائلات، قائلا: "الأطفال يهموننا ونشجعهم على الحديث في حالة التعرض للتحرش" مؤكدا علي ضرورة عدم استغلال الشكاوى الخاصة بالتحرش بشكل كيدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الأمر صعب ويتطلب حرصًا وتحقيق الشؤون القانونية حتى لا يقع الظلم على الأفراد.
وذكر "شوقي"، أن التعريف بموضوع التحرش صحي وهام، لافتا إلى أن الوزارة ستسعى إلى أن توليه اهتمامًا أكبر عبر الحديث عنه في طابور الصباح مع الطلاب.

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