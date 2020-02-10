رد فعل مفاجيء من والدة الشاب المصري المتزوج من عجوز بريطانية

10 فبراير 2020 - 07:01 ص

كشف أحمد محمد إبراهيم - الشاب المتزوج من سيدة بريطانية ثمانينية - عن رد فعل والدته بعد علمها بالزيجة.



وقال "إبراهيم" في مداخلة مع برنامج "مساء DMC" : الأمر ليس ماديًا .. وغير غاضب ممن يهاجموني على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف: لا يمكن قياس كل شيء بالمادة .. زوجتي تعيش من معاشها الشهري فقط.



وتابع: والدتي اعترضت في البداية ثم قالت لي (براحتك أنت فاهم أنت بتعمل ايه) وبعض أولاد زوجتي كانوا معترضين أيضا ثم قالوا إنني أعتني بهم أكثر منهم وقلت هذه هي أخلاق المصريين".

