تصرف مستفز من نانسي عجرم بعد أيام من مقتل شاب بفيلتها

10 فبراير 2020 - 07:04 ص

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة من الجدل بعد تصرف بدا للبعض صادماً في أعقاب مقتل شاب سوري في فيلتها.



واحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد طفلتها "ليا" الذي يوافق يوم 9 فبراير وسط أجواء من البهجة .



وتأتي هذه الاحتفالات في الوقت الذي يواجه فيه زوجها فادي الهاشم اتهاما بالقتل لشاب سوري تواجد في فيلا نانسي عجرم ويدعى محمد حسن الموسى .



وتقل أسرة الشاب إنه قُتلا ظلما بسبب مطالبته بمستحقات تخصه لدى فادي الهاشم .



بينما تقول أسرة نانسي عجرم إن الشاب كان في محاولة لسرقة منزلها فقرروا التصدي له.

