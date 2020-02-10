معلومة تغير مجرى الأحداث في مذبحة "حدائق الأهرام"

10 فبراير 2020 - 08:41 ص

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بمصر تفاصيل مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بمنطقة حدائق الأهرام.



وبينت التحريات أن الأب "أشرف.ص" - 45 سنة - كان يعمل مقاولا في مجال العقارات وأنه تراكمت عليه ديون قدرها 31 مليون جنيه ، واتفق مع الدائنين على سدادها ضمن أقساط لكنه عجز عن سداد تلك الديون.



وأشارت التحريات إلى أن الأب عاد إلى المنزل وقام بخنق زوجته "إيمان.م" - 35 سنة - بكوفية ، ثم قتل رضيعته نجوى البالغة من العمر 9 أشهر ومن ثم انتحر .

