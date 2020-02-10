» موقف مفاجئ من ليلى علوي تجاه الطيار الذي فقد عمله بسبب محمد رمضان

أحمد عادل شعبان
دعمت الفنانة ليلى علوي ، الطيار أشرف أبو اليسر بعد إيقافه عن العمل مدى الحياة بسبب صورة مع محمد رمضان.
ودشن موقع أخبارك استطلاعا ما إذا كان الطيار أشرف أبو اليسر يستحق العقوبة ، لترد "ليلى" قائلة: لا يستحق.
وكشف الطيار في تصريحات له أنه كان يقود طائرته وتفاجأ بمحمد رمضان يطلب منه التقاط صورة داخل كابينة القيادة لكي يريها لنجله ، لكنه عاد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقفه عن العمل مدى الحياة.
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