  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورنا

كارثة..5 ملايين صيني غادروا"ووهان"قبل الحجرالصحي وذهبوا إلي هذه البلاد

السفينة المنكوبة

60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السفينة المنكوبة

ارشيفية

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث مروع بالمنيا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

جثث

معلومة تغير مجرى الأحداث في مذبحة "حدائق الأهرام"

فريق الأهلي

نجم الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير عن رباعي الأهلي الكبار

قتيل فيلا نانسي عجرم

تصرف مستفز من نانسي عجرم بعد أيام من مقتل شاب بفيلتها

الشاب والعجوز

رد فعل مفاجيء من والدة الشاب المصري المتزوج من عجوز بريطانية

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف عن لقطة لم تشاهدها الجماهير في مباراة الأهلي وبيراميدز

إبراهيم نور الدين

تقرير إبراهيم نور الدين يدين 4 من لاعبي بيراميدز بأفعال مشينة

60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السفينة المنكوبة

عرب وعالم

السفينة المنكوبة
السفينة المنكوبة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصين تكشف عن رقم صادم لضحايا فيروس "كورونا"

#

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 630

#

إصابة عشرات العسكريين في الكويت بـ«الإيدز»

#

حقيقة إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بـ"كورونا"

الصين

كورونا

فيروس كورونا

السفينة المنكوبة

أصيب 60 شخصا آخرين في سفينة الرحلات "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان بفيروس "كورونا"، لترتفع حالات الإصابة إلى 130 حالة، حسبما أعلنت قناة "اناتش كي" اليابانية.

والسفينة التي وصلت إلي ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالي 3700 شخص من ركاب و أفراد طاقم السفينة، وتم وضع السفينة تحت الحجر الصحي، وفضت وزارة الصحة اليابانية التعليق علي هذه المعلومات.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت أن الوفيات بالفيروس وصلت إلى 908 حالات، كما ارتفعت حالات الإصابة لتتجاوز 40 ألف إصابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجآت غير متوقعة في الأوسكار
» موقف مفاجئ من ليلى علوي تجاه الطيار الذي فقد عمله بسبب محمد رمضان
» فنانة شهيرة: جدي كان متهما بالزندقة والتجديف
» عمر السومة يوجه رسالة محزنة لجماهير الأهلي المصري
» نجم الزمالك: دايما بسجل في الأهلي لأن كعبي عالي عليه
» "وزير التعليم" يرد على حالات التحرش بالمدارس
» ماذا قال "آل الشيخ" في أول ظهور بعد تحسن حالته الصحية
» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء
» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"
» أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات
» إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم