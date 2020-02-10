60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السفينة المنكوبة

10 فبراير 2020 - 09:25 ص

أصيب 60 شخصا آخرين في سفينة الرحلات "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان بفيروس "كورونا"، لترتفع حالات الإصابة إلى 130 حالة، حسبما أعلنت قناة "اناتش كي" اليابانية.

والسفينة التي وصلت إلي ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالي 3700 شخص من ركاب و أفراد طاقم السفينة، وتم وضع السفينة تحت الحجر الصحي، وفضت وزارة الصحة اليابانية التعليق علي هذه المعلومات.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت أن الوفيات بالفيروس وصلت إلى 908 حالات، كما ارتفعت حالات الإصابة لتتجاوز 40 ألف إصابة.