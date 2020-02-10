» مفاجآت غير متوقعة في الأوسكار

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متابعات- أمينة عبد العال

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أوسكار

الجوكر

باراسايت

حصد الفيلم الكوري "الطفيلي" أو" باراسايت" جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية علي مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وبهذا يدخل الفيلم تاريخ السينما باعتباره أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يحقق جائزة أوسكار الـ92، ما فاجأ الجميع متفوقا علي الأفلام الرئيسية المرشحة مثل "1971" وفيلم الجوكر" وفيلم "ذات مرة في هوليود"، كما حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو .

وحصل الممثل خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم" الجوكر" وهي المرة الثانية له خلال 11 عام.

وحصلت الممثلة "رينيه زيلويجر" جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم"جودي".

كما فاز المخرج الكوري "بونج جون" علي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه" باراسايت".


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