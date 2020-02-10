سقطة جديدة تلاحق "هالة زايد".. والأطباء: مش متعودة

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الصحة

الحدث

الأطباء

لميس الحديدي

هالة زايد

رد الدكتور إيهاب الطاهر، نقيب عام الأطباء، على ما نشر في وسائل الإعلام بشأن تقديم وزارة الصحة بلاغا للنائب العام ضد النقابة، قائلا: "سقطة جديدة لوزيرة الصحة، ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف الطاهر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي،بأنه كان من المفترض من الوزارة أن تعمل على الدفاع عن حقوق طبيبات المنيا، الذين سقطوا ضحية للقرارات الإدارية التعسفية الخاطئة ولكنها على العكس من ذلك تقدم بلاغات ضدنا.

وتابع: "بدلا من أن تحل الوزارة مشكلات شباب الأطباء بمختلف أنحاء الجمهورية وتبحث عن حقوقهم فإنها تتقدم ببلاغات ضدهم للنائب العام وهو أمر نستنكره تماما، معقبا: "الوزيرة شكلها لسه متعودتش علي إدارات الأزمات ".

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