كارثة..5 ملايين صيني غادروا"ووهان"قبل الحجرالصحي وذهبوا إلي هذه البلاد

10 فبراير 2020 - 09:49 ص

قبل أن يتفشي فيروس" كورونا" في مدينة "ووهان" الصينية ويتم وضعها تحت الحجر الصحي غادر 5 مليون صيني إلي بلاد أخري احتفالا بالعيد القمري الجديد.

وأعلنت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة ساوثمبتون البريطانية والتي تختص بحركة السكان أن السفر خارج"ووهان" بدء تدريجيا في الأسابيع التي سبقت يوم الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة.

والبلاد التي توجه إليها الصينيين بناء علي الدراسة هي 10 وجهات عالمية هي تايلاند واليابان وهونج كونج و تايوان و كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.

وبالفعل تم الإعلان عن أول حالة إصابة خراج الصين في 13 يناير في تايلاند ويعدها بيومين اليابان ، وهم الأكثر بلاد تعرضا للعدوى حسب الدراسة، وفي خلال 10 أيام من الحجر الصحي في"ووهان" انتشر الفيروس إلي أكثر من 20 دولة.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة ليتجاوز 900 فيما تجاوزت حالات الإصابة 40 ألف.