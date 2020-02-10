هاني شنودة يكشف حقيقة خلافه مع عمرو دياب

كشف الموسيقار، هاني شنودة، تفاصيل علاقته بالفنان عمرو دياب، موضًحا أنه يشعر بالسعادة عندما يذكره معجبوه بأعمال فنية قد نساها بمرور الوقت، وأوضح شنودة أنه رأى لمعة النجاح في عيون ذلك الشاب الذي يدعى عمرو دياب عندما طلب منه النصيحة والمساعدة لكي يكون مطربا مشهورا.

وعبر هاني شنودة عن سعادته بتريم شركة "ري ميديا للإنتاج الفني " برئاسة المنتج ريتشارد الحاج، علي مشواره الفني المليء بالأعمال الموسيقية المعلقة في أذهان الجميع مثل المشبوه - الشوارع حواديت، مؤكدا أنه سعيد بالتكريم ولكنه لا ينظر للماضي ولكن ينظر للمستقبل .

و تابع لم يمر سوى 8 ساعات و رأيت عمرو دياب يحمل شنطة فيها ملابسه لكي يأتي معي إلى القاهرة حتى يكون على أول طريق النجاح الذي وضحه له، و لكني نصحته أن يبتعد عن الملاهي الليلية لأنها ستعطيه مالا فقط ولن تعطيه شهرة ولا نجاح ولكن عمرو دياب رأى أني مخطئ واختلفنا في وجهات النظر وسلك هذا الطريق وحيدا وعاد إليه بعد فترة كبيرة يعتذر له عما بدر منه وأنه كان مخطئا".

وقال هاني شنودة في نهاية كلمته بالتكريم إن سبب وجود عمرو دياب على القمة لفترة طويلة هو أنه لا يعيش على الماضي وأنه ينظر للمستقبل كأنه لم يفعل شيئا.