» هنيدي يسخر من فنان شهير : "اللبن خلاه أصلع"

أثار إعلان الفنان محمد هنيدي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعان الأخير بشخصيتي "ميرفت وعلاء" الشهيرتين بفيلمه "جاءنا البيان التالي"، ليظهرا معه مجددًا في أحد الإعلانات، مع تغيير صاحبة شخصية ميرفت، الفنانة سلوى محمد علي بممثلة أخرى، والإبقاء على الفنان سليمان عيد.

علق محمد هنيدي، على هذه المفارقة، في تغريدة له عبر تويتر، قائلًا: «للناس اللي بتتكلم إن ميرفت اتغيرت.. في الحقيقة بعد ماجبنالهم الاوضة و1000 كارتونة باور فاميلي .. قرر ميرفت وعلاء أن يعيشا علي لبن باور فاميلي».

وتابع هنيدي، قائلًا: "بما ان اللبن كان فيه مواد مضره بسبب جشع رياض صاحب المصنع .. غيرت المواد من شكل ميرفت وبقى شكلها كده .. أما عيلاء فالمواد خلته أصلع".

وشارك محمد هنيدي في حملة دعائية لأحد الشخصيات، وظهر من خلال الفيديو وهو يقدم مجموعة من أشهر الشخصيات التي قدمها في أفلامه، وهم " صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، "جاءنا البيان التالي"و"فول الصين العظيم".

ظهر من خلال الإعلان عدد من الفنانين الذين شاركوا فى تلك الأفلام منهم هشام المليجي، سليمان عيد وحمدي هيكل.

محمد هنيدى يقوم بتصوير فيلمه "كينج سايز" والذى من المقرر أن يعرض قريبا، وتدور أحداثه المأخوذة عن قصة عقلة الإصبع حول شاب يتعرض إلى أزمة ما تتسبب فى تحوله إلى قزم.