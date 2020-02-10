رجل وحيد كان بإمكانه إنقاذ الطيار الموقوف

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أشرف أبواليسر



كشف الكابتن طيار أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة؛ بسبب الفنان محمد رمضان، تفاصيل جديدة بالواقعة، قائلا: "إن محاميه اتصل بمحامي رمضان أكثر من 15 مرة، ولم يرد عليه، موضحا أنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان محمد رمضان لحل الأزمة سويا".

وأضاف "أبواليسر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أقسم بالله ما طلبت من محمد رمضان يجلس بجواري فالكابينة، وفوجئت به يجلس وطلب منه أن يلتقط صورة حتى يشاهدها نجله".

وتابع:"من سوء حظي أن مساعد الطيار توجه إلى الحمام، جايز لو كنش توجه لحمام ،رمضان مكنش وجد مكان يجلس به"، منوها بأنه أخطأ عندما سمح لرمضان بالجلوس، ولكنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة، معقبا: "لا أنكر خطئي"، مناشدا هيئة الطيران المدني بمراجعة القرار.

وطالب الطيار الموقوف مدى الحياة عن العمل بالطيران، محمد رمضان بالتواصل معه حتى يحلوا الأمر، معقبا: "لو كان كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني".

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