  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايزة عويس

قصة صعيدية كرمتها "الأمريكية للتنمية" ..السبب مهم

اهرامات الجيزة

غرامة تصل لـ 10 ملاين جنيه لمن يرتكب هذا الفعل

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: مفيش حاجة اسمها الأمة الإسلامية

محمد رمضان

رجل وحيد كان بإمكانه إنقاذ الطيار الموقوف

إيران تؤكد إسقاط طائرة إسرائيلية بدون فوق موقع نطنز النووي

السودان يكشف حقيقة عبور طائرات إسرائيلية أجواء البلاد

صورة من الواقعة

زوجة صاحب حمار القطار: " كل ما نشتري جحش يموت"

هاني شنودة

هاني شنودة يكشف حقيقة خلافه مع عمرو دياب

رئيس البرلمان

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

سعوديات

تهز السعودية.. تنتحل هويتها وتحرمها من الزواج 15 عاما

فيروس كورنا

كارثة.. 5 ملايين صيني غادروا "ووهان" وذهبوا إلى هذه البلاد

الإفراج عن مريم حسين بعد سجنها في قضية هتك عرض

الصفحة الأخيرة

مريم حسين
مريم حسين
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

جريمة شنيعة بالإمارات.. هتك عرض بريطانية

#

برلماني: الرئيس السيسي أسعد 3455 أسرة بعد الإفراج عن ذويهم

#

الإفراج عن بورقعة في الجزائر بشكل مؤقت

#

النيابة السعودية: الإفراج عن "عسيري" في مقتل خاشقجي

انستجرام

هتك عرض

مريم حسين

مها محمد

فجرت الفنانة الكويتية مها محمد، مفاجآت مدوية عن قضية الفنانة مريم حسين، التي اتهمت بهتك عرض ومنعت من دخول الإمارات على أثرها، كاشفة عن أن مريم حسين تم الافراج عنها ورجعت لعائلتها بالسلامة .

وكتبت مها محمد، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين" .

 

وكانت انهارت الفنانة الكويتية مها محمد بعد أن شاهدت الفيديو الخاص بابنة الفنانة مريم حسين المتهمة فى قضية هتك عرض وأعربت عن حزنها لم شاهدته فى الفيديو من الطفلة التى تبكى على فراق والدتها.

 

وطالبت مها محمد الجميع بأن يفرجوا عنها ويطلقوا سراحها خاصة أن مريم حسين اعتذرت عن الفيديو الذى انتشر منذ عام تقريبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» هنيدي يسخر من فنان شهير : "اللبن خلاه أصلع"
» الأطباء بعد بلاغات الوزيرة: سقطة ومش متعودة
» رسالة من كندة علوش لـ يسرا: "الأسطورة"
» الكويت.. عسكري يعتدي جنسيا على موظفة أجنبية في المطار
» مفاجأة سارة للأطباء.. مد سن المعاش إلى 65
» مفاجآت غير متوقعة في الأوسكار
» موقف مفاجئ من ليلى علوي تجاه الطيار الذي فقد عمله بسبب محمد رمضان
» فنانة شهيرة: جدي كان متهما بالزندقة والتجديف
» عمر السومة يوجه رسالة محزنة لجماهير الأهلي المصري
» نجم الزمالك: دايما بسجل في الأهلي لأن كعبي عالي عليه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم