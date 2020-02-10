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سفينة الرعب المحتجزة في اليابان لإصابة ركابها بكورونا

الحياة السياسية

سفينة الرعب في اليابان
سفينة الرعب في اليابان
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إيمان هاني

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الصين

اليابان

كورونا

سفينة الرعب

دايموند برنسيس



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لسفينة سياحية محتجزة على ضفاف اليابان على متنها 3700 راكب، لإصابة عدد من ركابها بفيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل السفينة"دايموند برنسيس" إلى 130 حالة، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد ،وفقًا لوسائل إعلام يابانية.

يذكر أن السفينة وضعت في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره، ونزل في هونج كونج بالفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وفي سياق متصل أعلنت بكين، اليوم الإثنين، أن فيروس "كورونا" الجديد، حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.

شاهد الفيديو..


وقد تم تسجيل حالتي وفاة فقط بالفيروس خارج الصين حتى الآن، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين (خارج الصين) على 350 شخصًا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليمًا.

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